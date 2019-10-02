國民黨主席吳敦義今天在國民黨中常會表示，中共總書記習近平10月 1日談話，不脫所謂「一國兩制」陳腔舊調；香港反送中運動，就是中國大陸對一國兩制成為虛言；國民黨立場非常清楚，堅決反對台獨，也堅決反對一國兩制。

吳敦義兩度在中常會複述「九二共識」全文，強調原汁原味。他說，中華民國創建108年以來，都是獨立自主的國家。國民黨主張「一中各表」的「九二共識」，是在1992年兩岸雙方經過兩輪談判後，我方簽請當時李登輝總統核定後，傳真給大陸海協會呈報對岸最高決策當局，這是歷史事實，也是兩岸和平穩定發展的重要基礎。

吳敦義說，香港反送中運動，就是中國大陸對一國兩制成為虛言。但中華民國與香港完全不同，我們有國號、國旗、國徽、國軍、國法， 108年以來都是獨立自主國家，與香港不能相提並論，對於習近平先生在十一的談話，我們不能接受，如同港澳，是不可能的。

吳敦義強調，國民黨將堅定依據「一中各表」的「九二共識」，維護中華民國的國家尊嚴，也維護和平穩定的兩岸發展。

(中時 )