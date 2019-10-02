韓家軍推出刺客插旗台中海線！「最強菜農」林佳新確定獲得國民黨徵召參選台中市第一選區立委，將與立法院副院長蔡其昌直球對決。蔡其昌辦公室發言人蔡克斯表示，不論韓國瑜派誰空降，蔡其昌依舊會一步一腳印深耕基層，不會因為提名誰而有所影響。

林佳新上月表態參選台中市第一選區立委，隨即被網友肉搜他「灌狗喝酒」影片。林佳新當時表示，他視愛犬「武雄」如家人，但行為是錯的，除再三道歉，也放低身段跟網友喊話「歡迎繼續起底！」讓他可以持續檢討改善。

林佳新獲得國民黨徵召，隨即在臉書粉專發文表示，農夫的特質中最鮮明的就是「不會怨懟、逆來順受」，感謝國民黨中常會通過徵召，不畏風雨我們一起向前走，我們一起加油，打一場正面選舉，乾淨的選舉。

針對林佳新空降挑戰，立法院副院長辦公室發言人蔡克斯表示，不論韓國瑜派誰空降來海線，蔡其昌依舊會一步一腳印深耕基層，不會因為提名誰而有所影響，建設政績與鄉親的支持是蔡其昌最大的後盾。

(中時 )