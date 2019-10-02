苗栗縣政府輔導養殖大閘蟹，2日舉辦發表會宣傳在地優質大閘蟹。（何冠嫻攝）

苗栗縣長徐耀昌等人推廣優質大閘蟹。（何冠嫻攝）

苗栗大閘蟹上市！2日舉辦優質大閘蟹上市發表會

苗栗縣政府今年輔導32戶蟹農、養殖15公頃的大閘蟹，2日舉辦優質大閘蟹上市發表會，現場香辣蟹、蟹粥和紹興醉蟹等佳餚香氣四溢，強調苗栗大閘蟹通過64項嚴格檢驗，佩掛認證標章與防偽扣環才能上市，把關食安與消費者權益。

農業處長陳錦俊表示，蟹農在縣府輔導養殖下，技術精湛成熟，除了在地天然環境擁有豐沛優良水源且氣候穩定優勢，更以綠色生態、疏養模式，提升品質與存活率，目前已輔導養殖戶完成64項的藥物殘留以及戴奧辛含量檢驗，配有產地認證防偽扣環。苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明執行長邱俐俐、徐志榮夫人王慧珍等人，2日為大閘蟹發表會站台代言，呼籲消費者務必認明標章與產地。

縣府提供老饕品蟹資訊，最佳時節為10至12月間，主要養殖業者有苗栗縣優質大閘蟹產銷協會，聯絡人為總幹事陳雲湧090-091695；苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會，聯絡人總幹事徐金堆0919-845353，邀請遊客抵苗栗品嘗好滋味，另也能利用宅配服務。

苗栗大閘蟹在市場占舉足輕重地位，近來有大陸企業與縣府，洽談蟹農赴對岸合作養殖，再以「苗栗優質大閘蟹」品牌行銷星馬及澳門等地區，甚至回銷台灣。徐耀昌表示，蟹農用心養殖、誠實經營已打響苗栗優質大閘蟹的品牌，但為確保品質與蟹農權益，將審慎研商並徵詢意見，以在地蟹農商譽和利益為重。

(中時 )