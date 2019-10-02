南投縣各茶區農會總幹事，聯袂推薦優質好茶。（廖志晃攝）

2019南投世界茶業博覽會，將於雙十節在中興新村登場，茶博邁入第10年，年年有新點子，今年新增「千人擂茶」項目，與千人茶會、千人揉茶和千人野餐趣相輝映，更凸顯今年茶博盛況空前！

國慶日起「南投開茶趴」將延續到10月20日，茶博期間，縣府在貓羅溪畔的工商會展中心規畫停車場，遊客可搭接駁專車到茶博會場，避免找不到停車位的麻煩。

南投縣長林明溱，2日與縣農會總幹事曾明瑞、鹿谷鄉農會理事長陳文益及總幹事林義能、茶改場魚池分場長黃正宗等人，聯袂為茶博揭開序幕時表示，表示，南投世界茶業博覽會從2010年開辦至今10年，因此以「香郁拾穗」為主題，即為「相遇十歲」；去年茶博9天，到訪遊客約50萬人次，茶葉交易額6000多萬元；今年茶博延長到11天，希望吸引更多愛茶人士到南投參加茶博、旅行，再創行銷佳績。

南投世界茶業博覽會今年新增千人擂茶，凸顯客家文化特色；《樂舞映茶香》將由中彰投苗4縣市傑出演藝團隊聯合大匯演；去年造成轟動的「馬拉桑千人野餐趣」，今年主辦單位信義鄉農會增加到400席，開放網路報名96秒就爆滿！

今年茶博主題展館共有21館，涵蓋星級製茶廠、茶香產業館、休閒農業館、黃金品茗館、世界茶葉之旅、紅茶館、農村好物館、國際工藝茶學苑、凍頂茶香館、小小茶師館、iTQi及優質茶專區，還有茶葉生活應用館等，比往年更豐富多元，值得細細品味。

南投世界茶業博覽會已經建立茶農與消費者良好的互動平台，所有茶農都經縣政府篩選合格，具有生產追溯、有機驗證及產銷履歷等；會場同時展售咖啡、水果、農特產品及茶器具等特色產品。

(中時 )