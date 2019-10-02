台北士林夜市有許多傳統美食，每年總是吸引許多國內、外旅客造訪之地。而近年有不肖業者以「天價水果」坑殺觀光客事件頻傳，恐早已重創台灣觀光形象。上個月(22日) ，才又因一袋水果$1089坑韓客一事爆發爭議。豈料，日前有名網友在地方粉絲團投書表示「士林夜市現切水果也有佛心攤商，一袋只要30元起」。此Po文一出立刻引起網友熱議討論。

台北士林夜市總吸引許多國內、外旅客到此觀光。（照片/游定剛 拍攝）

士林夜市天價水果攤坑殺觀光客早已不是新聞，上個月22日，《中時電子報》獨家報導「一袋1089元！士林夜市在爆水果攤坑殺觀光客」，日前有名網友在《我是北投人》地區粉絲團投書寫下「士林夜市一樣是賣現切水果，有不肖業者可以賣到天價坑殺觀光客，也有佛心攤商一包只要30元起，真是天壤之別啊！」，貼文一出網友紛紛留言「他上面寫《起 》……有人去買過實際1包是多少嗎?」、「起…無限想像空間的價格」「哇~怎麼會這樣，做人該憑點良心啊！」、「大部分真的是一包三十 但量不多就是了哈哈哈」、「 30元“起”」，也有網友質疑「每一包直接標價錢有那麼難？一定要在那一包三十起六十起？還是看客人才決定價錢？」，不同看法的網友則表示「不同水果不同價錢。起...很合理啊！總不能蓮霧跟芭樂同價啊」。

法務局也建議消費者，購買現切水果時，可牢記買果4部曲「問、秤、買、切」，而攤販金錢交易前，是否有先詢問價格、秤重，還需向消費者確認購買意願後，才可分切水果，不可有強迫購買之行為。

(中時電子報)