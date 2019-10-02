建國國中陳韻安分享遊學心得。（何冠嫻攝）

苑裡高中何承遠分享澳洲遊學的心得與收穫。（何冠嫻攝）

苗栗縣20位優秀學子獲選參加「澳視群英Bridge to Success展翅計畫」，由縣府全額補助機票、學雜費及食宿交通等經費，前往澳洲拓展國際視野，完成遊學夢想並帶回滿滿的心得與收穫。

自2014年起縣府啟動優秀學子公費海外進修專案，今年透過澳洲辦事處的協助，擴大名額遴選共20位國中、高中職學生，前往澳洲新南威爾斯州公立國高中遊學，由縣府全額補助經費。2日學子分享遊學收穫，建國國中陳韻安表示，除增加語言能力外，與當地學生交流建立友誼，更成為旅程中重要的財富。苑裡高中何承遠分享，拓展視野極為重要，發現到台灣與澳洲的教學環境不同，從中學到如何展現自我是最大的收穫。

縣長徐耀昌也參與學生們的分享會，並指出，國際交流培育計畫不僅啟發學生的學習動機，更覺察國外引導式教學與學生自主學習氛圍大不同，盼能持續帶動英語學習氛圍，讓苗栗躍上國際舞台。

(中時 )