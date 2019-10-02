環保署今（2）日召開第3次專案小組會議，審查大潭電廠7號機組延役環差分析，原本今年底要改為複循環機組，但台電希望展延3年。環評委員要求大潭7號機2023年起停止運轉，改建為複式循環機組；延役期間容量因素不得高於55％，低氮氧化物燃燒器（LNB）改善需於今年完成。以上台電均承諾照辦，初審終於通過，但還需環評大會審查確認。

大潭7號機是單循環機組，2017年間因預防可能的缺電危機緊急購入，去年開始發電，原本今年底便須升級為複循環機組。但台電考量到4至6號機組要陸續進行空汙改善工程，8、9號機組也要動工興建；為了保持供電穩定，在7號機組做完空汙改善後，希望能延長運轉3年，2023年再改為複循環機組。

由於大潭電廠使用天然氣為燃料，環委要求台電需補充天然氣的含硫量、含汞量檢驗資料，評估硫氧化物（SOX）排放濃度降至4ppm的可行性。並配合引進最新型LNB技術及觸媒轉化器（SCR），將氮氧化物排放濃度從25ppm降至8ppm。

此外，接下來大潭電廠將陸續增建8、9號機組，完工後加上7號機組改建，台電應確定這3座複式循環機組加入運轉的期程。並且在11月30日前將補正資料送入環保署，再提環評大會審查確認最後結果。

(中時 )