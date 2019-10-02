今年美國網球公開賽球后、加拿大19歲新生代好手安德瑞絲庫（Bianca Andreescu），今天在北京網球公開賽32強賽6：3、7：6（7：5）解決比利時選手梅藤絲（Elise Mertens），將個人連勝場次推進到15連勝，手感好到發燙。

從8月加拿大羅傑斯盃6戰全勝奪冠開始，到美國網球公開賽7連勝封后，在到北京公開賽目前兩戰告捷，安德瑞絲庫已經收下15連勝，而且最近這兩座冠軍，決賽都是擊敗叱吒網壇的美國名將小威廉絲（Serena Williams），證明自己是名符其實的冠軍。

前天在北京站首輪單打獲勝後，安德瑞絲庫表示：「我不想聽起來有點自大，或是讓大家有其他誤會，但我最近確實感覺到有點忘了輸球是什麼樣的感受，我也覺得這是好事。」

安德瑞絲庫補充：「當我在為比賽做些意象思考時，總想確定自己能有勝利的感覺，所以才會覺得忘了其他想法也是好事。」至於成為網球進入公開化年代以來第1位加拿大籍美網冠軍，她說：「這對我更是一種激勵。」

安德瑞絲庫透露，自己現在的心態是上場比賽好過於訓練，「我絕對很期待來球場比賽，並強勢結束這個球季。」

(中時電子報)