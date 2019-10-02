受災船東的妻子向吳敦義哭訴「先幫忙找到人！」（王揚傑攝）

今（2）日下午5時許，國民黨主席吳敦義到宜蘭南方澳跨港大橋事故現場關心，在聽完交通部長林佳龍等人的說明後，吳敦義表示，他的妻子也是宜蘭人，所以來了解能不能提供一些協助，最重要是來關懷漁工，在吊橋斷了以後，是否能夠盡最大的速度與效能，搶救能夠救活的人，失蹤的人能夠找到。

吳敦義說，過去他也在行政部門，這次的效率是值得肯定，一發生事情，林部長也很快就到現場，但畢竟還有漁工失蹤，還是要趕快找到，有任何生命的蹤跡，盡最大的能力搶救出來，受傷的不管輕重，為了保持性命，一定送到最好的醫院，找最高明的醫師、最好的方法搶救。

隨後吳敦義到一旁探視受災船東江姓夫婦，江妻立刻哭喊「先幫我們找到人！」吳敦義見狀趕緊耐心聽船東夫婦訴求，並突然擺出昔日「行政院長」的口吻，要求旁邊的林佳龍務必協助。

「現在最重要的就是找到人，其他都不管！」雇用這6名罹難失蹤移工的江先生表示，他平時都有顧好移工吃住，除基本工資外，還有額外的，每個月結束時，該給的獎金都有，漁獲量好的時候也會有獎金。

江先生說，漁工也會分享家事給他，他們平常就像朋友，漁工在和國外的小孩視訊，他也在旁，雖然聽不懂外國語言，但也會哈拉幾句，若不像朋友，他怎會這麼急著找？迄今也沒睡覺。江太太則在旁哭訴，先生都不進食，都她逼先生吃飯才肯吃，剛剛和吳敦義說，只希望先幫忙找到人！

(中時 )