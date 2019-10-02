新北市議員鍾宏仁日前辦理會勘，爭取在公園增設廁所、填土增高遊具及體健設施，改善積水狀況。（新北市議員鍾宏仁提供／戴上容新北傳真）

新北市新莊區昌平公園廁所不足又十分髒亂，公園遊具、體健設施設立位置較低，雨後常積水引發民怨，新北市議員鍾宏仁日前辦理會勘，爭取在公園增設廁所、填土增高遊具及體健設施，改善積水狀況，新莊區公所表示，整體工程預計今年底完工，希望還給社區居民完善休憩空間。

附近居民表示，昌平公園綠地是附近住宅區居民運動、休閒的地方，卻僅有一間流動廁所供民眾使用，流動廁所內沒有電燈、洗手台，而且經常被不肖人士使用得很髒亂、噁心。另外，公園遊具、體健設施等更是設計不良，雨後常有積水情形，造成民眾使用十分不便。

鍾宏仁指出，今年三月開始爭取昌平公園增設廁所，終於在今年7月爭取到經費，9月已完成公園廁所設計，預計今年年底廁所就可完工，希望改善周邊住戶問題；另也要求公所改善遊具、體健器材積水問題。

新莊區公所表示，經議員爭取經費後，預計在昌平公園內設立兩間廁所，分別是性別友善廁所和女廁，廁所建設工程期為90天，預計年底完工；另將以土增高體健、遊具器材以改善積水情形。

(中時 )