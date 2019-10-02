新北市蘆洲區民生街107巷內鐵皮回收場荒廢8年多，因民眾任意棄置垃圾、回收物，成為地方髒亂點，新北市議員王威元日前辦理會勘，希望將鐵皮回收場拆除並重新整理用地，新北市城鄉局表示，已將此地列入綠公園專案計畫，預計明年2月打造成社區休憩場所。

蘆洲區得仁里長曾敏明指出，蘆洲區民生街107巷口鐵皮回收場以前是給社區民眾丟棄回收物的地方，如今荒廢8年有餘，卻仍有不少社區民眾棄置垃圾、回收物，是地方頭痛問題。

王威元表示，廢棄的回收場造成社區藏汙納垢，聽到里長、民眾投訴後趕緊前往了解，希望透過綠美化將這塊地活用，增加社區休憩、活動空間。

新北市城鄉局回應，該地為市府用地，已將此地列入新北綠公園專案計畫，為更貼合地方需求，交由蘆洲區公所與在地里長研議規畫。

蘆洲區公所表示，目前與里長、居民規畫討論中，初步規畫是拆除鐵皮建物，以植栽綠美化，並保留三分之一用地擺設桌椅供民眾休憩，預計明年1月拆除鐵皮建物並發包廠商，2月完工。

(中時 )