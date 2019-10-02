淡水馬偕安寧病房30周年，推惜生善終模式。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

淡水馬偕醫院安寧中心病友傅先生因肺癌轉移至腦，腫瘤壓迫下，終日只能臥床，最大願望是「再看一場足球賽」，安寧病房社工師、牧師得知後，9月時特地邀請巴西籍藝人到安寧病房表演足球特技陪伴傅先生，讓傅先生感動不已。

新北衛生局長陳潤秋表示，今年台灣執行「病人自主權利法」，尊重病人醫療自主，保障善終權益，而淡水馬偕醫院是全台第一間設立安寧病房的醫院，適逢成立30周年，醫院推出「LED惜生善終模式」，將過往只是減痛的安寧照護，提升到心靈層級照護。

陳潤秋解釋，LED惜生善終指的是生存（living）、經驗（experiencing）、臨終（dying），讓病人在住進安寧病房後，不再只是默默等待死亡，而是透過淡水馬偕醫院院牧部門社工、護理師、牧師等循循善誘下，引領病人的生命經驗，完成安寧病友最後一刻的願望，讓院方、家屬陪伴下促成善終。

新北市衛生福利部醫事司長石崇良表示，此次馬偕醫院與馬偕醫護管理專科學校也聯合舉辦生命關懷周活動，透過產學合作及校內「大學社會責任實踐計畫」包括紀錄片播映及座談、宣導病人自主、安寧療護與器官捐贈，將學校專業延伸到地方，深耕社區並主動關懷民眾需要。

(中時 )