三鶯線最後一根墩柱座落在鶯歌福德一路、桃園市和平路1190巷口，但工程團隊9月架起圍籬後，卻導致部分道路路寬減半，造成當地交通大打結。（許哲瑗攝）

三鶯線最後一根墩柱座落在鶯歌福德一路、桃園市和平路1190巷口，但工程團隊9月架起圍籬後，卻導致部分道路路寬減半，造成當地交通大打結。（許哲瑗攝）

三鶯線最後一根墩柱座落在鶯歌福德一路、桃園市和平路1190巷口，但工程團隊9月架起圍籬後，卻導致部分道路路寬減半，造成當地交通大打結。（許哲瑗攝）

捷運三鶯線如火如荼動工中，最後一根墩柱座落在福德一路與和平路1190巷口，但工程團隊9月架起圍籬後，卻導致部分道路路寬減半，造成當地交通大打結，民眾怨聲載道，市議員蘇泓欽2日邀集相關單位會勘，研議由新北市捷運局提出交維報告，擬將和平路1190巷口改為單向道，盼能紓緩進出車潮。

捷運三鶯線自頂埔地區延伸至鶯歌鶯桃路、福德一路口，全長14.29公里，共設置12站，預計2023年底通車，全線最後一根墩柱座落在福德一路與和平路1190巷口，該處屬於鶯歌與桃園市交界，未來將與三鶯線桃園八德段銜接。

蘇泓欽昨邀集桃園市交通局、新北市捷運局會勘並指出，工程團隊上月在路口架起墩柱後，因圍籬範圍佔據和平路將近2分之1寬，原有雙向道剩一半，僅容一輛小轎車通行，但該處工廠林立，大型砂石車、貨櫃車行經頻繁，會車時一不小心恐發生擦撞，畫面險象環生，要求相關單位研擬替代方案。

捷運局指出，圍籬設置已針對車潮影響最小、最靠近路側來作規畫，無法再做退縮，目前擬向桃園市交通局提出交維計畫，將和平路1190巷口改為單向道，紓緩湧入的車潮，並增派義交加強維管，盼能解決交通黑暗期。

桃園市交通局表示，待收到新北市捷運局提出來的交維計畫後，再行研討，待審核通過將全力配合捷運施作。

(中時 )