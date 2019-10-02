郭靜2日於新光三越A11三樓舉辦「綻放內心」郭靜迷你插畫個展，是她首度舉辦個人畫展，此次共展出24幅作品。郭靜雖以歌手身份出道，且未接受美術相關課程訓練，但她提到：「如果眾多身份都是動態，唯有畫畫是接觸到內心的靜態，而我可以用歌聲撫慰人心，那畫畫則是療癒自己的某一個我」。

私下愛畫畫的郭靜，其實並未受過美術相關訓練。（經紀人提供）

由新光三越和黃子佼引薦下促成此次迷你畫展，郭靜也重新將歷年繪畫作品整理，她比喻「像是人生跑馬燈般回顧過去」。此次畫展分為四大主題，包括「自我」、「象徵」、「釋放」、「時刻」，當中也可見不少獅子圖像，代表獅子座的郭靜溫柔外表下，與獅子般強者無畏、散發自信。郭靜不僅親自參與布展事宜，開展前一天更忙到凌晨一點，相當細心。經紀人透露，郭靜將在11月初前往展場，現場直播介紹畫作。

郭靜首度舉辦個人迷你畫展，開展前一天仍用心佈展到凌晨才收工。（經紀人提供）

出道12年的郭靜，除了以溫柔療癒歌聲唱出許多經典情歌，也跨界主持、戲劇，私下的郭靜喜歡畫畫記錄生活，在2015年推出《這一切 還是迷人的》繪本年曆專輯。郭靜已3年未有新專輯，日前透露新專輯正在收歌中，經紀人表示，目標明年上半年推出新專輯與粉絲見面。「綻放內心」郭靜迷你插畫個展，展期10/2至11/30於新光三越A11 3F wide轉角藝術牆。

(中時 )