2020總統大選最新民調，藍綠對決，民進黨蔡英文雖仍以43.9％領先國民黨韓國瑜的33.2％，不過韓國瑜明顯從谷底回升6.1個百分點，其中主要原因，推測是和鴻海創辦人郭台銘確定不參選有關。

為何韓國瑜會從谷底回升？根據《ETtoday新聞雲》最新民調，從蔡英文、韓國瑜對決支持度趨勢圖，看出在郭台銘發布聲明不參與連署競選總統後，選民未表態率從前次9月10日的27.1％下降至22.9％，下滑4.2個百分點。再從交叉分析來看，韓國瑜在9月10日至9月29日增加的支持度，主要來自藍營40至59歲的壯年族群。

至於不分區政黨票，選民被問到明年1月大選，會把政黨票投給哪一個政黨？結果國民黨為34.8％、民進黨31％、台灣民眾黨19.9％。其他依次為時代力量5.0％、親民黨1.7％、新黨1.4％、台聯黨0.4％，其他則為5.9％。

該民調在9月25日至9月29日透過「手機簡訊」進行「2020總統選舉追蹤調查」，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，調查回收有效樣本數為4279份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負1.5％。

(中時電子報)