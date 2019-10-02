新北市教育局、工務局及消防局今天下午前往皇龍補習班稽查。（新北市教育局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市板橋區私立皇佳幼兒園超收近百名幼生，再送往皇龍補習班，將學童藏匿密室內上課，規避稽查。（新北市教育局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市板橋區私立皇佳幼兒園遭《週刊王》披露，超收近百名幼生，再送往皇龍補習班，將學童藏匿密室內上課，規避稽查，新北市教育局、工務局及消防局前往2處稽查，證實違規屬實，勒令皇佳幼兒園即刻停止招生，併科罰金3萬元，皇龍補習班則為未立案幼兒園，依《幼兒教育及照顧法》開罰30萬。

據了解，皇佳幼兒是地方名校，但去年10月至今，已因違規擴大場地使用、違規超收幼兒、採分科教學、教職人員異動未於30日內報備、未依規定將幼兒保險等缺失，拾姓負責人遭教育局開罰4次，罰金超過10萬元，但業者依然罰不怕，距上次受罰不到一個月，再度違規。

教育局表示，昨天已派員到皇龍補習班稽查，因業者消極配合稽查，且違規情節重大，今天下午再會同市府各局處到皇龍補習班及皇佳幼兒園稽查，針對皇龍補習班未立案幼兒園，依法開罰30萬元。

而市府人員到場後，果然發現該補習班暗藏密室，若非內部人員主動開門，從密室外根本無法發現、進入，而密室也涉及擅自變更使用及未公安申報，市府將依建築法追究相關責任，另現場滅火器、室內消防栓、火警自動警報設備等多項消防設備缺失，也當場開立限期改善通知單。

教育局表示，市府人員前往皇佳幼兒園稽查時，現場幼生人數超過規定46人，確有超收情形，由於該幼兒園已多次違規，當場勒令幼兒園停止招生，併科罰金3萬元，若後續持續未改善，最重得廢止設立許可。

皇佳幼兒園、皇龍補習班負責人拾天億發出聲明指出，皇佳幼兒園辦校30年，深獲多數家長肯定，針對教育局相關法規規範，會努力依照執行。

(中時 )