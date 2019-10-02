銅鑼鄉26歲剛出社會的陳姓女子日前差點掉入詐騙集團陷阱，指稱網路購物訂單被設定分期付款，若不解除將每月從帳戶扣除600元，女子深信不疑，還責罵父親的勸說，所幸在陳女轉帳確認前一刻，獲警方阻止。

陳女接獲詐騙集團來電，自稱為銀行高階主管，因網路購物訂單遭誤設定為分期付款，如不解除設定，每月將會從帳戶中扣除600元，務必盡速到附近提款機做解除設定，不然損失自行負責。

陳女父親發現，不斷勸說該通來電是詐騙電話，但她卻深信不疑甚至怒吼父親，「你不懂啦！不要害我」，陳父只好報警請求協助。

銅鑼分駐所警員楊思煊、林良愷據報前往便利商店，發現陳女正一邊講電話一邊操作提款機，警方趕緊上前查看，陳女已準備轉帳2萬9123元，只差按下確認鍵，千鈞一髮之際，透過警方極力阻止與解釋，她才恍然大悟，差點將1個月的薪水雙手奉上，感謝警方阻止並對父親的好意深感抱歉。

苗栗警分局長賴銘助表示，民眾接陌生電話應提高警覺，冷靜查證，並立即撥打內政部警政署防詐騙專線電話「165」查詢，或以110報案電話向警方報案及查證，警方會派員前往處理，以免誤入詐騙集團陷阱而遭受損失。

(中時 )