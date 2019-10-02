北京網球公開賽，台灣今天兩組女雙在16強戰出擊，可惜都沒能傳回好消息，繼頭號種子謝淑薇/捷克史崔可娃（Barbora Strycova）直落二吞敗後，第6種子詹詠然/詹皓晴姊妹檔也是5比7、4比6直落兩盤出局。

開賽首局雙詹的發球局就遭破發，不過姊妹倆隨即振作，靠著連破對手3個發球局的氣勢一連搶下5局，就在5比1準備拿下第一盤時，詹詠然/詹皓晴頓時失去節奏，接連錯失8個盤末點，反而看著對手連搶6局、逆轉收下首盤。

第二盤前6局雙方各破發一次而形成局數3比3平手，第7局雙詹再度出現破發危機，最終未能保發，儘管最後救了2個賽末點，還是無緣晉級。

儘管吞敗，雙打世界排名第15的詹詠然和詹皓晴因為後面名次的組合積分看來不會造成威脅，幾乎可以確定收下WTA年終賽參賽資格，今年WTA年終賽在深圳舉行，10月27日點燃戰火，謝淑薇/史崔可娃也會參賽。

(中時電子報)