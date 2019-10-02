孫盛希今年以專輯《希遊記》奪金曲獎，添金後活動商演邀約不斷，3日她將躍升為「講師」，出席《Yahoo 4A創意論壇》擔任演講人。孫盛希笑說，雖然是第二次演講，相較上台唱歌、上台演講還是有點恐懼，但很期待和充滿熱情與創意的人一同分享有趣的想法。

2019《Yahoo 4A創意論壇》將於10月3日登場。（取自網路）

孫盛希說，第一次演講是有關於流行音樂，對象主要是高中生，而這次的創意論壇與以往經驗不同，她笑說：「從來沒想到當歌手還需要做ppt」，因不擅長做簡報，還找同事們來助陣，笑說像是「study group」，陪她一起準備演講，她也相當期待「其實蠻新鮮的」。

孫盛希3日出席《Yahoo 4A創意論壇》擔任演講人。（滾石提供）

將於11月播出的2019魔幻愛情影集《想見你》，孫盛希演唱主題曲〈Someday or One Day〉，不但由她親自譜曲、搭配創作「抖音神曲」〈一百萬個理由〉的克麗絲叮填詞，也是她首度嘗試英文演唱，並和《希遊記》的製作人陳君豪再度合體，錄音時也營造「想著心裡思念的人，回憶那些場景微笑著，期許有一天再次相聚」，讓她想到和前男友的點滴、及對家人的思念，坦言回家反覆聽這首歌時，忍不住傷悲揪心落淚。孫盛希「希遊記巡迴音樂會」將在10/25台中Legacy、11/10台北Legacy舉辦。

(中時 )