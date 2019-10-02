苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南方約500公尺，今日下午有漁民前往收網時，驚見1名女屍，由於死者頭部有明顯外傷，堤防上也有遭到拖行的血跡，警方不排除有他殺嫌疑，目前已封鎖現場調查中，詳細事發原因有待進一步釐清。

(中時 )