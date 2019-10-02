白沙屯漁港海堤驚見女屍 頭部重傷 現場拖行血跡不排除他殺 18:522019/10/02 中時 巫靜婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗通霄白沙屯漁港南方海堤遭漁民發現有1名女屍，事發原因仍需調查（翻攝照片／巫靜婷苗栗傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣通霄鎮白沙屯漁港南方約500公尺，今日下午有漁民前往收網時，驚見1名女屍，由於死者頭部有明顯外傷，堤防上也有遭到拖行的血跡，警方不排除有他殺嫌疑，目前已封鎖現場調查中，詳細事發原因有待進一步釐清。 (中時 ) #女屍 #頭部 #他殺 #白沙 #漁港 也許您會感興趣 推薦閱讀 幽靈船擱淺於大溪漁港外海域 拖船緊急救援 19:432019/09/28 社會 挖出失蹤13年女屍 解剖驚詭異死亡時間 09:422019/09/30 時事 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 09:332019/10/01 社會 南方澳跨港大橋崩塌 橋齡曝光了 11:132019/10/01 生活 獨家曝光》空中直擊南方澳漁港坍塌現場 11:522019/10/01 社會 將軍漁港19日辦桌 千份海產粥免費嘗 07:152019/10/02 旅遊 社會熱門新聞 臭死人 少女褲子來不及穿就被公廁臭死 - 社會 重油刺眼搜救國軍痛苦 宅神不捨：快採購配備！ - 意外 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 本來要上橋 他坍塌前突轉向原來是女神救他一命 - 社會 貪官傳落馬 抄家抄出滿屋金條金磚重13.5噸 畫面曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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