北韓今天上午從東岸外海發射1枚彈道飛彈，美國呼籲北韓「別挑釁」並繼續致力於核談判。

美國國務院發言人在羅馬表示：「我們呼籲（北韓）別挑釁，遵守聯合國安理會決議規定的應盡義務，並繼續致力於實質和可持續談判，盡力確保朝鮮半島的和平與穩定，並實現非核化。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）目前正在義大利訪問。

南韓則說，北韓可能是從潛艦發射飛彈。北韓於一天前剛宣布，將與美國就終結平壤當局核計畫恢復談判。

(中央社)