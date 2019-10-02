北韓再射飛彈 美國籲別挑釁重回談判桌 19:242019/10/02 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 北韓今天上午從東岸外海發射1枚彈道飛彈，美國呼籲北韓「別挑釁」並繼續致力於核談判。 美國國務院發言人在羅馬表示：「我們呼籲（北韓）別挑釁，遵守聯合國安理會決議規定的應盡義務，並繼續致力於實質和可持續談判，盡力確保朝鮮半島的和平與穩定，並實現非核化。」 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）目前正在義大利訪問。 南韓則說，北韓可能是從潛艦發射飛彈。北韓於一天前剛宣布，將與美國就終結平壤當局核計畫恢復談判。 (中央社) #北韓 #美國 #飛彈 #呼籲 #繼續 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 紅肉致癌就不吃？新研究曝驚人結論 - 國際 轉移反送中焦點？傳北京將「鬥地主」瞄準李嘉誠 - 國際 才遭狂輾大屠殺！澳洲袋鼠要變狗罐頭了 - 國際 點名專制國家迫害 蓬佩奧籲各國促進宗教自由 - 國際 - 中央社 台港青拒一國兩制 專家：北京情報系統恐失靈 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。