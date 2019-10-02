部落婦女自編自導行動劇 演繹女性平權與法律（愛筵協會提供）

社團法人桃園市愛筵社會服務協會長期於復興區陪伴婦女，並以提振婦女平權與知能為目標，今年透過與部落婦女討論，推出《泰雅、性別與法律》教材，為了即將到來的「女力獵場‧守護原鄉」成果發表會，協會邀請曾經參與編纂的成員一同演出行動劇，演繹教材中融合傳統與現代法律的篇章。

為促進民眾了解與支持原住民族婦女權益發展，並落實原住民族婦女培力及性別平權，愛筵社會服務協會連續多年邀請部落婦女參與原住民族女力培育計畫，從原住民婦女性別平等議題起始，年年添加不同元素，今年則是以傳統融合現代法律，包括從父姓或母姓的選擇、女性同樣也有繼承權以及女性獵場的概念。

愛筵社會服務協彙整在地婦女所闡述生命故事經驗、法律新知及翻譯母語三大元素，今年推出了《泰雅、性別與法律》教材，並在即將到來的成果展中，以教材為故事背景，由今年培力的原住民婦女自行編纂設計，以泰雅族古調吟唱來帶出行動劇碼。

協會理事長馬莉菁表示，《泰雅、性別與法律》教材其中討論到在泰雅文化中，多半使用父姓，但教材中融入現代法律觀，讓民眾了解可從父姓也可以從母姓，讓父親過世或是單親家庭的孩子知道有有別於傳統的選擇。此外，教材除推出族語版，更委請在地母語教師將書籍錄製成有聲書，便於推廣。

(中時 )