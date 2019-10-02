外交部長吳釗燮以「大哥哥」稱呼日本駐台代表沼田幹夫，國民黨主席吳敦義今天在中常會強力譴責，要求蔡政府道歉，指示黨務系統要讓全民知道「蔡英文女士到底是『辣台妹』還是『軟懦台妹 (台語) 』？」

國民黨發言人歐陽龍轉述今天中常會情形說，中常委江碩平等人提案指出，民進黨執政三年來對日卑躬屈膝、自我矮化，傷害國人權益及尊嚴案例已多到罊竹難書，日前吳釗燮以外交部長身分頒發「特種外交獎章」，公然以「大哥哥」稱呼日本駐台代表沼田幹夫，讓中華民國淪為日本的小弟弟。建請國民黨強力譴責，並彙整蔡政府上台後對日自我矮化實例強力宣傳，讓國人了解民進黨政府離譜行徑。

吳敦義表示，國民黨執政時期為維護漁民朋友捕魚權益，和日方簽訂「台日漁業協議」，解決多年經濟重疊海域捕魚權爭議，並且維護國家尊嚴及堅持中華民國主權不被矮化。但是蔡英文女士主政三年多來處處討好日本，換來的只有表面上更名的突破，但實質上外交及經貿關係，漁權談判、漁貨配額、核食進口、日貨輸台關稅、慰安婦、日據時期歷史教材等議題上，只看到「退讓、退讓、再退讓」，甘於在日本人面前自我矮化。

吳敦義強調，基於維護中華民國的國格及國家尊嚴，國民黨應強力譴責，並要求蔡政府道歉，並以適當方式彙整相關訊息，廣為周知，讓全民知道，蔡英文女士到底是「辣台妹」還是「軟懦台妹(台語)」？

歐陽龍說，吳釗燮以外交部長贈送感謝碑給日本駐台代表，駐台代表連大使都稱不上，吳竟以「大哥哥」稱呼，就是以上對下，有損國格。外交部長是對我國外交關係在總統以外的最高負責人，不論是戲謔或劇情片的味道，如此方式送感謝碑，令人覺萬萬不可，因此中常委們都說彼此很少稱呼「大哥哥」；我國外交處境本已艱困，每個字出來都要字字斟酌。

(中時 )