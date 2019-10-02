南區國稅局於奇美食品幸福工廠設置2台智能販賣機。(曹婷婷攝)

國稅局推動雲端發票行之有年，礙於民眾普遍習慣拿到列印出來的發票，目前全台灣電子發票使用率71.25％，南區國稅局統計南部６縣市雲端發票僅占15％，全國也僅21.56％，為持續推廣雲端發票使用率，南區國稅局於奇美食品幸福工廠設置2台智能販賣機，希望提升民眾下載雲端發票的意願。

為使民眾瞭解目前各銷售通路(含智能販賣機)付款方式及儲存雲端發票載具之多元性，並加強宣導消費儲存雲端發栗，鼓勵下載統一發票兌獎APP，落實消費至兌獎全程無紙化，南區國稅局今起至6日，為期5天(上午9時至下午6時),於奇美食品幸福工廠舉辦「雲端發栗購EZ 智能販賣很給力」統一發栗租稅宣導活動。

民眾只要以現金、信用卡、行動支付或悠遊卡支付30元，並以手機條碼、自然人憑證條碼、悠遊卡及信用卡等載具儲存雲端發票以捐贈碼捐贈雲端發票即可換購168至180元等值商品1份(每人限購1次)，每日限量180份(兌完為止。

此外，消費儲存雲端發票，可享有自動對獎的功能，自108年9-10月期起，雲端發栗專屬獎，增開500元獎40萬組，中獎機率高出許多，下載統一發栗兌獎APP，還可以提供24小兌領獎服務，只要設定領獎帳戶，獎金即時匯入帳戶，好處多多。

(中時 )