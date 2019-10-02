「漫畫」在多數人眼中，與「藝術」似乎無法化作等號，總擺脫不掉孩子氣、不正經的標籤。被視為藝術最高殿堂的法國羅浮宮，卻發起了「BD Louvre」計畫，邀集各國漫畫好手，以羅浮宮為題創作，更將漫畫家們的作品在羅浮宮陳列展出，不僅引起世人關注，也廣為漫畫家們稱譽。這項瘋狂計畫的發起人、羅浮宮圖書出版分處副主任法布里斯(Fabrice Douar)表示，當初這項計畫所希望的，便是透過漫畫讓年輕人回到博物館，貼近藝術。

法布里斯表示，無庸置疑的，漫畫絕對是種藝術，藉由「BD Louvre」計畫，能為漫畫與世界搭上一座橋樑，「人們不僅可以看到這些漫畫家、藝術家們的作品，也可以讓漫畫家與世界產生連結，另一方面，只看歐漫的人，也可以藉由國外漫畫家的創作，去拓展更多視野。」

法布里斯分享，自己的爸爸是計程車司機，媽媽則是從事與化學相關的工作，與藝術是毫無關連的職業，「我從小就會自己走去超級市場，那裏總有滿滿的書，常常坐下來看漫畫，一看就過了很久，即使我生在無藝術相關聯的家庭，我也知道，漫畫就像音樂，就像繪畫一樣，同樣是門藝術。」

法布里斯透露 ，羅浮宮是法國最大的博物館，也是世界知名的博物館，但訪客多半是觀光客，不僅法國人造訪比率降低，年輕人更是不會踏進羅浮宮，「我想透過漫畫平易近人的圖像，將不再拜訪博物館的年輕人們，吸引回博物館。」

「BD Louvre」計畫意指「當羅浮宮遇見漫畫」，羅浮宮自2005年開始廣邀各國漫畫家以羅浮宮為題，創作漫畫。更於2009年展出系列作品，參與漫畫家包含了以法國傳奇漫畫家尼古拉．德魁西（Nicolas de Crécy）、《JOJO的奇妙冒險》聞名的日本漫畫家荒木飛呂彥、《惡童》漫畫家松本大洋等人。

在2015年，羅浮宮首選台灣作為海外展覽第一站，舉辦「LOUVRE 9─打開羅浮宮九號」特展，將來自法國、日本、比利時等11位漫畫家200件原畫作品空運來台，大辣出版也集結了常勝、61Chi、小莊等七位台灣漫畫家，同樣以羅浮宮為題創作，共同出版《羅浮7夢》，一同於海外展覽中展出。

法布里斯表示，自己閱讀過《羅浮7夢》，很喜歡台灣漫畫家的作品，認為台灣漫畫家所展現的作品魅力，已與大眾所認為的日系畫風有所區隔，但又不像美漫及歐漫，「台漫就是台漫，擁有自己獨特的味道。」

(中時 )