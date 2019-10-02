南韓京畿道南部地方警察廳今天透露，經9次訊問，被鎖定為1980年代華城連環命案嫌疑人的李春在（音譯）供認14起殺人案和性侵30多次的犯罪事實。

南韓媒體昨天揭露，李春在已供認犯下14起性侵殺人罪行。

南韓聯合新聞通訊社今天報導，李春在還招認30多起性侵及性侵未遂的罪行。上述犯罪是在他1986年1月退伍後至1994年1月性侵殺害妻妹被捕前的8年間犯下。

警方表示，性侵殺害妻妹被判無期徒刑在釜山監獄坐牢的李春在從上週起主動開口，具體地說明犯罪情況，甚至親自畫圖說明部分案情。

由於李春在僅憑記憶供述，警方正在查閱相關卷宗，確認供述的情節是否可信。

華城連環殺人案是1986年9月到1991年4月之間發生的10起系列案件，其中第8起經查為模仿犯罪，李春在承認犯下其餘9起以及另外5起殺人案。5起另案中的3起是「華城連環殺人案」造成轟動前，在華城地區發生；2起發生在忠清北道清州地區。

華城連環殺人案曾被改編拍成驚悚懸疑電影「殺人回憶」。由南韓知名導演奉俊昊執導、南韓「國民影帝」宋康昊主演。

(中央社)