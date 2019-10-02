長期安置遭受家暴、失依或毒癮孩童的樂活育幼院，預計在本月19日舉辦「齊心．並肩．共築希望」公益園遊會，院方希望在一年一度的園遊會上，籌措到近150萬元提供院童教育、就醫與修繕設備等經費，但截至目前，3000張園遊券僅售出600張，院方2日邀請到藝人阿Ben、徐小可夫婦為園遊會代言，拉抬買氣。

樂活育幼院今年園遊會總共招募94個攤位，在各界善心人士的大力相挺下已經全數招募完畢，但院方推測可能因景氣動盪，園遊券相較往年竟出現滯銷，憂心無法順利募得經費。

「育幼院一年開銷上千萬，募款不容易。」院長吳美蘭表示，今年得到企業界與公益團體的善款挹注，但資金仍未能到位，幸虧去年起得到藝人阿Ben、徐小可夫婦的支持，甚至今年他們還包下兩個攤位要來義賣二手衣，讓吳美蘭非常感動。

吳美蘭指出，阿Ben、徐小可夫婦不只有站台，還從頭站到尾，去年為了讓院童有溫馨的家庭遊，徐小可特別訂製球鞋送給孩子與大人，希望「穿上親子裝有家的感覺」。

「作為3個孩子的父母，懇求大眾能幫忙。」阿Ben和徐小可說，兒少機構資源本就有限，只能透過舉辦園遊會等活動為孩子們籌措經費，今年卻碰上銷售危機，希望大家能付諸行動，共同為樂活的孩子共盡心力。阿Ben則表示，缺乏家庭支撐的院童需要用更多的愛填補，他身為人父感同身受，夫妻倆會號召更多人認購園遊券。

(中時 )