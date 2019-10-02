賓士車冒煙故障 員警熱心推路邊 19:072019/10/02 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德區中華路1輛賓士車疑似車輛故障，引擎室不斷冒煙卡在路上，員警為了避免阻礙交通，連忙協助推車。（警方提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區中華路1輛賓士車疑似車輛故障，引擎室不斷冒煙卡在路上。八德警分局員警邱義展巡邏發現，發現是水箱破裂，因正值交通尖峰時刻，連忙將道路推往路邊，並協助等待道路救援，讓車主直呼「揪甘心！」 警方表示，民眾駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險。另外若遇到緊急狀況，也可趕快撥打110尋求協助。 (中時 ) #車輛 #八德 #發現 #道路 #賓士車 也許您會感興趣 推薦閱讀 總統贈車鑰 低碳環保車輛上路 12:152019/09/28 生活 新店警分局執行清道專案 強力清除道路障礙 19:152019/09/28 社會 失智翁奔寒風合歡山 南投花蓮警夾擊尋獲 13:542019/09/29 社會 迎接11月新社花海 台中市府燙平南華街 15:122019/09/29 生活 駕駛注意！北市晚間8點河川區車輛「只出不進」 18:472019/09/29 生活 失智翁驅車合歡山 警聯手尋獲 04:102019/09/30 地方新聞 山區道路落石坍塌 警協助管制 09:132019/09/30 生活 米塔颱風來襲 桃園八德路樹被吹倒 21:532019/09/30 社會 蘆竹、八德區新任區長1日宣誓就職 鄭文燦勉勵發揮所長 13:322019/10/01 政治 南庄通往泰安鄉的聯絡道 八卦道路恐成孤兒 15:302019/10/02 生活 社會熱門新聞 臭死人 少女褲子來不及穿就被公廁臭死 - 社會 本來要上橋 他坍塌前突轉向原來是女神救他一命 - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 貪官傳落馬 抄家抄出滿屋金條金磚重13.5噸 畫面曝光 - 社會 重油刺眼搜救國軍痛苦 宅神不捨：快採購配備！ - 意外 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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