桃園市八德區中華路1輛賓士車疑似車輛故障，引擎室不斷冒煙卡在路上。八德警分局員警邱義展巡邏發現，發現是水箱破裂，因正值交通尖峰時刻，連忙將道路推往路邊，並協助等待道路救援，讓車主直呼「揪甘心！」

警方表示，民眾駕駛車輛前應檢查車況，平時注意車輛的保養維護，避免突然拋錨發生危險。另外若遇到緊急狀況，也可趕快撥打110尋求協助。

(中時 )