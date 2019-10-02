韓劇《天空之城》當中的童星演員「秀韓」李有鎮，因演出該戲後又出演韓國選秀節目《Produce 101》有不少粉絲，但也有不少人發現他在節目後期開始變瘦，從小胖弟開始抽高轉大人，近期他客串韓劇《很便宜，千里馬超市》網友都直呼認不出來，就連秀韓自己的媽媽都表示嚇到了。

李有鎮從左圖的小胖抽高臉瘦下來。（圖／翻攝自李有鎮IG）

今年韓國最具話題的韓劇演《天空之城》在韓國有超高收視率，近期也在台灣播出，當中甘草小胖型人物「秀韓」李有鎮，因從戲劇圈轉戰選秀歌手，吸引不少粉絲，沒想到他因轉大人的關係，慢慢變瘦，甚至抽高了20公分，被形容臉以週為單位再轉換，甚至還有網友質疑他是不是去削骨。

就連日常生活中的李有鎮站在其他偶像練習生旁邊都不遜色。（圖／翻攝自李有鎮IG）

不過近日李有鎮的媽媽也出來闢謠，表示自己兒子：「有鎮還在成長中，所以不曉得以後會長成怎樣。有可能會變得討人厭，也可能變醜、也有可能變得更帥，會一直努力好好長大的。雖然我也是有嚇到他的變化。」

(中時電子報)