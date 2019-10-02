韓國女星崔真實曾演出《玫瑰人生》，11年前她因遭網友批評放高利貸害好友安在煥輕生，在安在煥喪禮隔月隨之自殺過世，留下許多遺憾。今(2日)為崔真實11周年忌日，據韓媒報導，崔真實的母親和昔日圈內好友李英子今現身墓園，崔母向現身的媒體道謝，直說「謝謝你們還記得她」，一席話讓人鼻酸。

因不堪外界指她害安在煥燒炭自盡，2008年10月2日，崔真實被發現在家中上吊身亡，享年39歲。由於此事件，韓國政府之後通過相關法案，防止網友濫用匿名來散布流言，而在崔真實過世後，其弟弟演員崔真永2010年也步上後塵自殺辭世，崔真實前夫趙成珉3年後在家中輕生，留下一對兒女交由崔真實母親照顧。

2年前崔真實女兒崔俊熙突在網上發聲，自稱遭外婆虐待，還為此需進醫院療養，崔真實的生前好友李英子便站出，在入院同意書監護人欄上簽上自己的姓名，可見長年照顧崔家的義氣與心意。今李英子和經紀人、崔母現身崔真實墓園祭拜，崔母受訪透露，覺得一切都像是昨天才發生的事，「真實離開了11年，真永也走了9年，很感謝大家還記得他們，也很感謝英子像母親又像阿姨，替真實照顧一對兒女」。

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(中時電子報)