「2019攜手世界 台灣耀飛」雙十晚會將在10月9日於桃園高鐵站盛大舉行，除了先前已曝光的曹雅雯和許富凱外，還有歌壇經典男女對唱謝雷和張琪將合唱〈傻瓜與野ㄚ頭〉，以及有「越南孫翠鳳」之稱的阮安妮，將帶來越南版的甜蜜蜜向鄧麗君致敬，帶大家回到台灣群星會時期的那段光輝歲月。

許久未出現在大螢幕上的寶島歌王謝雷，將在雙十晚會上與張琪合唱經典歌曲〈傻瓜與野ㄚ頭〉，兩人的男女對唱在「群星會」時期風靡全台，那段經典畫面令許多海外僑胞難以忘懷。謝雷在受訪時表示雖然已經蠻久沒和張琪合唱，但他很有自信地說：「毋免練啦！」隨即表示他們是多年的好朋友，兩人之間有了幾10年的默契，只要在舞台上一對上眼，當年的感覺就回來了。除了〈傻瓜與野ㄚ頭〉之外，兩人還會分別演唱〈彩紅菱〉、〈茉莉花〉等歌曲，要讓台下的觀眾聽得如痴如醉。

張琪跟謝雷相識已久，默契不在話下。（三立提供）

曾在電視劇《花甲男孩轉大人》、《雙城故事》演出的阮安妮，將以台灣新住民的身分登上雙十晚會，將與客家樂團吉那罐子、原住民樂團扶桑花一同呈現「擁抱台灣 幸福一家人」的節目橋段。有「越南孫翠鳳」稱號的她，將帶來一段歌仔戲，還演唱越南版甜蜜蜜向鄧麗君致敬。

(中時 )