監委王美玉今天表示，中油自2013年起，出現假承攬真僱傭，勞務承包商透過不滿1年的契約方式，將派駐同一地點工作的勞工，藉由轉換不同雇主或事業單位，重新計算工作年資、影響勞工特休等基本權益。此案的調查報告今天經監察院財政及經濟委員會通過，確定糾正經濟部與中油。

監委王美玉表示，中油公司人員進用受預算員額限制，因此以「勞務承攬」辦理加油站人力運用。勞動部自2013年底起，發現中油的勞務承攬廠商有假承攬真僱傭與簽訂定期契約，以規避年資併計及資遣費等損害勞工權益的違法樣態。

另外，勞動部明確規定勞務承攬時，不得實際管理承攬人派駐勞工從事工作，但中油公司加油站仍有面試及指揮監督派駐勞工情事，且被主管機關查證屬實；而經濟部長期疏於管理，不僅放任中油介入勞務承攬人員的管理，面對派駐勞工提供勞務發生爭議時，也沒有積極監督中油及勞務承攬廠商確保勞工權益，嚴重損害政府形象，核有怠失。

王美玉說，中油公司非但未對有違規紀錄廠商設定限制或更積極的履約管理，且無法掌握勞務承攬廠商違反勞動法令情形，對於受僱勞務承攬廠商勞工之權益保障顯有不力。實際上，2014年至2018年間，僅開罰3件，罰款金額分別為1000元與2000元，與受影響勞工人數及主管機關罰鍰金額相去甚遠。

(中時 )