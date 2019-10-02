2019歡樂友緣女子公開賽今天在苗栗全國花園高爾夫俱樂部正式開打，來自高雄的吳曉玲推桿準確，打出低於標準桿5桿的67桿，暫居首位。三位台灣女將張靖翎丶李黛翎與謝瑀玲同以兩桿之差的69桿暫並列第二。

吳曉玲今天抓下6隻小鳥及1個柏忌，18洞只花27推，木桿開球也準，14個洞全成功開上球道；鐵桿也發揮不錯，有11個洞成功打上果嶺，她賽後表示，今天打出好成績是因為上一場在台豐球場的建大輪胎盃首回合打出很差的81桿，不過第二回合卻能打出不錯的71桿，雖然最後以1桿之差未能晉級，但仍顯示自己是可以打出佳績的；因此這場比賽她特別自我鼓勵，並十分專心，目標是認真打好每一桿，打進領先榜。

而謝瑀玲平均發揮不錯，成功打上球道與果嶺都是12個洞，第6洞4桿洞雖然第2桿打短了，沒打上果嶺，但第3桿距離旗子25碼，切上果嶺後過洞9呎，能一推進洞保帕，她說同組的其他兩位選手在球位不好狀況下都能保平標準桿，她也沒漏氣，覺得特別「補」，也更具信心。

這項比賽舉行3回合54洞，總獎金10萬美元（約300萬台幣），有來自9個國家96位中外選手參賽，角逐冠軍獎杯與冠軍獎金1.8萬美元（約54萬台幣）。

(中時電子報)