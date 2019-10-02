梅花旗大專棒球聯賽今天進行4強戰，台北市大以3比1擊敗稻江技術學院，文化大學則提前7局以14比2擊敗國立體大，北市大、文化明天在冠軍戰對決，其中文化大學曾飆158公里火球的「投打二刀流」劉致榮今日單場4安還敲出3分炮，而另一名文化強打董秉軒則敲出滿貫砲，助文化挺進冠軍戰。

北市大左投許育銘，今天以110球完投9局僅失1分，成功壓制稻江打線，再加上火力適時發揮，6局上靠蔣宗錡適時安打敲回第1分，9局上再以蔣宗錡、王博玄2支連續三壘打帶動攻勢，多添2分保險分，最終以3比1獲勝，今年闖進冠軍戰，是隊史近16年來的最佳成績，將在明日強碰文化大學。

北市大左投許育銘，在梅花旗四強戰中對稻江以110球完投9局僅失1分，拿下勝利。（中華棒協提供／鄧心瑜傳真）

而文化對上國體大發揮強打實力，全場狂敲16支安打攻下14分，其中包含劉致榮3分炮及董秉軒滿貫全壘打，兩人各貢獻5分打點，最終7局以14比2「扣倒」國體，帶走勝利要拚隊史第14冠。

劉致榮是文化大學「投打二刀流」好手，更在上周梅花旗賽事中，後援登板由球探測到158公里火球，打破國內包含業餘、中職等投手最快球速紀錄，今日打擊火力同樣兇猛，單場4安「鐵支」還敲出全壘打，令人眼睛為之一亮，明日冠軍戰有機會可以登板。

文化以大比分打敗勁敵國體，文化總教練廖敏雄也坦言出乎意料，他原本認為國體大的調整狀況看起來比自家球隊更好，「原本我們的策略是咬住分數，不要被拉大、贏球，這樣已經是很好的結果，這場比賽可以說是今年我帶起來打最好的一場比賽。」

明日冠軍戰將在下午1點由文化大學對上北市大，北市大將挑戰隊史第2冠，文化則要爭取隊史第14冠，文化去年意外跌出四強，挑戰四連霸失利，明日對重返榮耀之路勢在必得，而這也是兩隊第5度在梅花旗強碰爭冠。

文化大學董秉軒敲出滿貫砲，單場貢獻5分打點。（中華棒協提供／鄧心瑜傳真）

(中時電子報)