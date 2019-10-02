最近天氣忽冷忽熱，早晚溫差大，醫師提醒民眾要注意腦內潛伏的未爆彈——腦血管瘤。

2016年，前伊林資深模特兒王亭又年僅41歲就因腦血管瘤破裂猝死，主持人利菁和胡瓜也都曾檢查出有腦血管瘤。

知名親子作家陳安儀、蘇健宏夫婦，也在2016年6月時，以高階健檢作為慶祝結婚20週年的禮物，也因此及時發現蘇健宏長了瀕臨破裂的腦血管瘤，手術後撿回一命。

從事藝術表演經紀的蘇健宏當時46歲，做完健檢才發現腦部長了一顆0.6公分的血管瘤、瀕臨破裂邊緣（通常0.7公分是破裂時的平均大小），但他完全沒有症狀。

「我也是這時才第一次知道腦血管瘤，」陳安儀回憶他們夫妻倆得知健檢結果出爐時的震驚與慌張，「醫生半開玩笑告訴我們，腦血管瘤爆裂只有三種結果：當場死、送到醫院死、生不如死。」她說。

通常腦血管瘤可採用微創的栓塞方式治療，利用導管將數個白金材質的線圈經導管填塞住破裂的血管瘤，血液無法再進入動脈瘤，使它不再繼續變大、破裂，但由於蘇健宏的血管瘤較大且擔心復發，與醫師討論後，最後決定採用開顱手術：打開頭蓋骨，找到血管瘤位置後，用動脈瘤夾夾緊動脈瘤，阻斷血液進入。

由於開顱手術風險較大，在撥動大腦尋找血管瘤位置時可能造成損傷，因此蘇健宏內心非常忐忑，開刀前一晚，他告訴陳安儀自己所有的密碼和保險資料，就是怕手術過程中有什麼萬一。

所幸手術很順利，而這一刀也徹底改變了蘇健宏與陳安儀，他們變得更重視健康，並且身體力行。

沒有三高病史的蘇健宏，唯一的壞習慣是抽菸，而抽菸會使血管壁彈性變差、更易破裂。在檢查出腦血管瘤的那一天，菸齡長達20年的蘇健宏就果斷把菸丟了，再也沒碰過；他戒菸後不但沒發胖，反倒減重12公斤，原因是夫妻倆決心為了健康而運動，才短短2個月時間，陳安儀也甩肉10公斤。

鬼門關前走一遭，陳安儀、蘇健宏夫婦徹底改變生活習慣重拾健康，這才是他們最棒的結婚週年禮物。

血管瘤是動脈血管壁上形成的泡泡狀小血瘤，會在動脈的任何位置形成，常見於腦部、胸部、腹部等處，其中又以腦部血管瘤最危險。

血管瘤愈大，血管壁變薄了，就愈容易破裂。北投健康管理醫院院長蔡清標表示，小於0.5公分的腦血管瘤破裂機會較少，但也可能因臨時激動血壓高而破裂；大於0.5公分的破裂機會隨之加大，「0.7公分以上建議一定要處理」。

究竟腦血管瘤有多可怕？國健署統計，腦血管疾病長年位居國人第三大死因，僅次於癌症與心臟病。腦血管瘤雖然不是惡性腫瘤，但致命性高，15％的患者在腦血管瘤破裂後當場死亡，另外有25％在數月後死亡，且血管瘤破裂前幾乎沒有重大症狀。

不要以為腦血管瘤是中老年人的專利。蔡清標說，腦血管瘤好發年齡雖以50歲以上為大宗，佔發生人數的58％，但50歲以下的發生率42％也不容忽視；在北投健康管理醫院一年超過3000名受檢者中，最年輕的腦血管瘤男性患者僅28歲，女性患者26歲。

腦血管瘤與三高也沒有必然關係。他指出，在北投健康管理醫院篩出的腦血管瘤患者中，只有35％的患者有三高病史，其餘65％都與三高無關。「三高族因為血壓控制不穩，是腦血管瘤的高風險族群，但有人先天腦血管壁就薄，與三高無關，」他說明，若血管壁先天異常，當氣溫忽冷忽熱、作息不正常、壓力大、情緒不穩定時，都容易使血壓不穩、影響血管健康，甚至引爆潛伏的腦血管瘤。

由於腦血管瘤多半是在健康檢查時才被發現，蔡清標建議民眾定期做腦血管健檢，及早揪出腦血管瘤。

出現這些症狀，請立即就醫:

雖然腦血管瘤絕大部分沒有症狀，但如果大到一定程度，還是會感受到不適，這時千萬不能輕忽，應立即就醫。

雖然腦血管瘤絕大部分沒有症狀，但如果大到一定程度，還是會感受到不適，這時千萬不能輕忽，應立即就醫。（圖片來源：pixabay）

1.經常在早晨起床時就感到頭痛、頸部僵硬

2.日常生活中不明原因的噁心、嘔吐（噴射性嘔吐）

3.視力突然改變，例如變得模糊、視野改變、看東西有兩個影子等

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(中時電子報)