國民黨中常會今天通過提名「最強菜農」林佳新，參選台中市立委第 1選區，使國民黨立委選增加一位「韓家軍」，將對上民進黨籍立院副院長蔡其昌。據悉，原本有中常委以林過去有「餵小狗喝酒」影片等爭議言行反對，經組發會解釋後，將「徵召」案改為「提名」案予以通過，並建議林再為爭議言行公開致歉。

國民黨今天中常會後，全國75個區域立委選區，只剩台中市第3選區、嘉義縣第2選區（山區）與金門縣立委等3區立委未完成提名，預計要11月正式登記前才能全數定案。

黨務人士說，台中市立委第3選區已鎖定將徵召現任台中市副市長楊瓊瓔參選，楊也已積極備戰。嘉義縣立委第2選區屬藍營極艱困選區，正由退出民進黨的前立委林國慶、登記黨內立委初選的許能通協調，兩人雖達成共組「打破明文規定聯盟」共識，但林希望以民調決定人選。許則希望先按初選制度完成提名再協調，雙方互不退讓，陷入僵局，若最後無法整合，不排除直接不提名，讓在野力量有整合可能。

該人士說，金門縣也屬泛藍優勢區，目前除立委陳玉珍，縣議員李應文與前立委楊應雄都有意爭取提名，仍在最後協調，由於陳是黨主席吳敦義夫人蔡令怡主導的國民黨金門縣藍天志工團團長，蔡的意志是對金門提名具有影響。

(中時 )