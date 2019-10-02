距阿根廷總統大選不到一個月，現任總統馬克里正積極在全國造勢，希望扭轉頹勢，而10月中旬將進行的大選辯論，預期經濟、貧窮問題及反對黨貪污醜聞將成辯論焦點。

阿根廷將於10月27日舉行總統大選，根據阿根廷選舉制度，大選首輪得票最多的候選人只要獲得40%以上選票，並比得票第2的候選人多出10個百分點，即可當選。

反對黨候選人艾柏托（Alberto Fernandez）與搭檔的前總統費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner）在8月初選時，遠勝馬克里（Mauricio Macri）逾15個百分點，外界認為艾柏托成為下一屆新總統機率極高。

阿根廷選舉均有初選並設有得票門檻，經選民投票篩選參選人，初選被認為是正式大選的前哨戰，能夠反映民意。這次總統大選共有6組參選，得票率最高的反對黨候選人艾柏托得到47.66%選票，馬克里為32.08%。

根據9月進行的一項民調，52%的選民打算在大選時投給艾柏托陣營，並認為他在第一輪即可獲勝。這項民調也顯示，阿根廷人目前最關切經濟、通貨膨脹、失業與貧窮問題，阿根廷號角報（Clarin）就指出，經濟問題將使馬克里在總統大選辯論中飽受攻擊。

馬克里試圖扭轉頹勢，已開始在阿根廷30個城市展開走透透的競選活動。上月28日於首都布宜諾斯艾利斯舉行首場造勢大動員，傳達扭轉選情的樂觀氣氛，並將提出針對中產階級、中小型企業和勞工的競選策略。

8月初選落敗的危機迫使馬克里調整競選策略，為創造奇蹟，他採取許多與馬克里政府自由市場經濟精神背道而馳的措施，包括實施外匯資本管制，並提出一系列社會福利措施，發放勞工及軍公教津貼補貼，凍結汽油價格，日前更通過法令，規定私營企業自10月起須發放員工獎金5000披索（約新台幣2696元）。

然而，阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）最新發布的數據仍為馬克里帶來一記重擊。

數據顯示，上半年貧窮率高達35.4%，是馬克里2015年執政以來最高點，而極度貧窮、無家可歸者占全國人口比例高達7.7%，較去年同期的4.9%大幅增加，阿根廷目前有1440萬貧窮人口，310萬人無家可歸，這段期間增加了325萬新貧窮人口，110萬無家可歸者。

艾柏托強力抨擊馬克里的治理能力，指其執政4年來至少增加500萬貧窮人口。但另一方面，與艾柏托搭擋的費南德茲在卸任後，遭到收賄、侵吞公款和洗錢等多項罪名起訴。將於10月中旬登場的總統大選辯論，艾柏托勢必也會面臨外界對費南德茲貪污醜聞的強力抨擊及憲法改革等問題。

(中央社)