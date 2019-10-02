香港昨天上演十一全城暴動、遍地烽火，警方今天下午召開記者會，公佈10月1日警方發射約1400發催淚彈，約900發橡膠彈，約190發布袋彈，約230發海綿彈，並出動水炮車，還有4宗事件開6槍。此外，昨日警方共拘捕269名示威者，共30名警員受傷。

香港警務處副處長（行動）鄧炳強、警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華及行動科高級警司汪威遜今天下午4點會見傳媒，消防處副消防總長（總部）陳慶勇亦會一同出席。

據《香港01》報導，警察公共關係科總警司謝振中指出，昨日共拘捕269名示威者，包括178男91女，年齡介乎12至71歲，罪名包括非法集結、藏有攻擊性武器等。269人中有93人是學生，主要涉及非法集結。

警隊共用了6發實彈，1400枚催淚彈、900發橡膠子彈、190發佈袋彈及230發海綿彈。行動中共30名警員受傷，目前仍有5人留醫，其中1名警員因被打至脊椎移位而留院，有1人因腐蝕性液體而有3級燒傷。

此外，消防處副消防總長（總部）陳慶勇表示，消防昨日接獲115宗與示威及聚眾活動有關的火警報告，港島28宗，九龍50宗，新界37宗，示威者到處堵路、肆意縱火及以汽油彈扔向民房、政府建築物、商舖、車輛、港鐵站、ATM櫃員機及其他人。

陳慶勇表示，有示威者在長沙灣政府合署以火槍及擲汽油彈縱火，建築物內外起火。黃大仙因被丟汽油彈，多輛電單車焚毀。亦有示威者在橫頭磡邨及石硤尾邨議員辦事處縱火，濃煙波及樓上居民。在銅鑼灣一間銀行商舖門口以易燃物縱火及擲汽油彈，火勢相當猛烈。深水埗站出口縱火，火勢波及隔離店舖簷篷。他提醒，港鐵站雖關閉，但站內有職員工作，堵塞站會對他們的生命構成威脅。

陳慶勇指，在屯門有示威者向警員及記者潑腐蝕性液體，行為相當危險，如有人不幸被潑中，盡可能要除下沾汙的衣服，以大量清水清洗受感染的部分，以減低損害及盡快求醫。

(中時 )