南方澳跨港大橋才興建21年就坍塌，各界要求檢討究責，蔡英文總統今晚強調，港務公司將提供2012年後，南方澳跨港大橋的檢修紀錄，查明事故發生原因，並配合司法單位及運安會的調查，「如有疏失一定究責」。

宜蘭南方澳斷橋事件，造成重大傷亡，宜蘭縣政府怒嗆港務公司「有沒有依規定做橋梁檢測？」國民黨立院黨團認為政府應該負起全責，並要求港務公司董事長吳宗榮與總經理陳劭良下台。

蔡英文今晚在臉書表示，南方澳跨港大橋坍塌的事故，從昨日發生後，「整個政府團隊第一時間就趕赴現場，直到現在都還沒有離開。」

她說，我們的國軍、海巡與搜救人員投入了專業的人力和機具執行水下作業，搜救工作仍然持續進行。「我要感謝所有的兄弟姊妹克服困難的環境，接力搜救。你們每一次的下水，都是為了儘快找到失聯的人，完成任務，謝謝你們」。

針對搜救現場，蔡英文表示，我們也安排了專家，持續監控橋梁狀況，確保搜救工作的安全。我們會全力尋找失蹤者，絕不放棄。同時為了漁民每日的生計，我們也加速清理水道，希望能儘快開放臨時的航道，提供漁船進出。蘇澳港也會提供10到13號碼頭，給大型漁船作為臨時的靠泊碼頭。

對外界要求究責，她強調，將會查明事故發生原因，並配合司法單位及運安會的調查，「如有疏失一定究責」。

(工商 )