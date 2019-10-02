新北市志願服務推廣中心60名志工到土城大安圳賞蝶步道幫忙整理花木。（許哲瑗攝）

土城區大安圳賞蝶步道，經土城頂欣社區發展協會長期植栽維護，成為特色景點，協會擔心米塔颱風造成影響，在颱風過後，由新北市志願服務推廣中心動員60名家庭志工，一起上山幫忙整理，希望盡速恢復蝴蝶的蜜源花草，如高氏佛澤蘭、魚木等生長，讓蝴蝶棲息，再度翩翩起舞。

頂欣社區發展協會理事長許山英表示，大安圳賞蝶步道原是條自行車道，在前理事長、現任大頂埔聯合社區社造總監許慈創的努力下，動員社區志工沿途栽種蝴蝶喜愛的蜜源花草，如高氏佛澤蘭、小花蔓澤蘭、魚木等，吸引蝴蝶前來棲息，每年4、5月起到8月是蝴蝶飛舞的旺季，加上一旁大安圳親水的環境，成為知名的特色景點，9、10月仍然有蝴蝶，只是數量較少。

許山英說，協會擔心颱風影響步道的生態，所幸這次米塔風雨不大，但仍有花木受到摧折，非常感謝新北市志願服務推廣中心動員家庭志工一起上山整理花木，希望盡速復原蝴蝶步道沿途的生態環境。

60名家庭志工在協會的導覽解說後，開始進行沿途植栽的維護和整理，清除被颱風折斷的樹枝，並幫忙除去雜草，志工林秀美帶著小孩一起來清理，小孩沿途詢問「蝴蝶呢？蝴蝶呢？」林秀美也耐心回答，「等蝴蝶的家整理好後，牠們自然就會飛回來！」

社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠表示，大安圳賞蝶步道全長1.3公里，在頂欣社區發展協會志工用心的照顧下，成為遠近馳名的景點，尤其理事長許山英延續前任的理念，連結鄰近校園資源，培訓小小生態導覽員，這次志願服務推廣中心60名家庭志工，藉著一日活動，也增進對環境生態和保育的了解和重視。

中時-- 左為許慈創總監

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