第56屆金馬獎入圍名單中，女主角競爭激烈被稱為「死亡之組」，《灼人秘密》的吳可熙被點名為最大遺珠之一，原本呼聲極高，最後僅以編劇身份入圍最佳原著劇本獎，她坦言當下很難接受且感到錯愕：「非常非常難過，昨天（1日）大哭了一場，整個晚上睡不著。」

不過該片入圍8項大獎，吳可熙和導演趙德胤、劇組工作人員當晚一起看金馬入圍直播時，一連串名單揭曉時，她表示心臟跳得很快、相當興奮，只是最後錯失女主角獎，她只能自我反省：「覺得自己還有不足、要更努力！」

吳可熙主演過多部電影，此次自編自演極具挑戰性的角色，她表示：「投入心力更多、難度更高，很考驗極限和意志力，比之前都拼命。」即使入圍編劇獎項，但她說：「畢竟我還是有演員。」難免對獎項有所期待。

不過她承諾會繼續編劇之路，「謝謝大家鼓勵，沒有一些（當女演員的）經歷，就不會有這個案子出現。」她表示：「這幾年有一些創作慾望，莫名對寫東西有想法和興趣，想把生命裡的經歷轉化成文字、影像甚至電影。」在寫《灼人秘密》同時，還開發另個歌唱相關的劇本。

原本想投稿今年文化部優良電影劇本徵選，但因結束《灼人》宣傳後忙拍2支MV，又繼續學街舞、上聲音訓練課程，還無暇修改完成。她很快要投入新片《靈語》演出，預計下週一開鏡，昨雖然一夜沒睡好，依然早起籌備新作，將和楊丞琳、鄭人碩、丁寧同台飆戲。

(中時 )