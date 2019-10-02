慈濟志工成立服務中心，國軍協助慈濟志工搬運物資。（慈濟基金會提供／廖德修傳真）

1日晚上救災人員持續搜救，慈濟志工24小時輪班服務。（慈濟基金會提供／廖德修傳真）

慈濟志工24小時輪班留守服務中心。（慈濟基金會提供／廖德修傳真）

罹難者大體送出，慈濟志工合十祝福，願亡者靈安。（慈濟基金會提供／廖德修傳真）

昨天南方澳跨港大橋塌斷事故發生後，慈濟志工便進駐第二線成立服務中心，提供便當、飲用水、麵線羹、綠豆湯、麵包、咖啡、薑母茶、牛蒡茶等。夜幕低垂，救災人員仍在進行搜尋失蹤外籍移工作業，慈濟志工24小時輪班接力提供飲食服務，讓辛苦的前線工作人員索取。

今（2）日下午2時35分第五具大體送出，慈濟志工們雙手合十為罹難者祝福，現場搜救作業仍持續進行，下午氣溫再度飆高，救難人員以及記者等工作人員經一天一夜的疲勞，慈濟志工追加咖啡、礦泉水，讓現場救難人員提神。慈濟人醫會更在現場提供量血壓服務，關心現場的工作人員身體。

慈濟慈善志業執行長顏博文於10月2日一早前往南方澳現場關心慈濟志工，提醒志工找時間休息、記得用餐，有好的身體才能支援，並感謝大家無私的付出。顏博文向救災人員一一致意，並關心在岸邊的外籍漁工，其中一位外籍漁工表示目前未找到的是他的朋友，心中非常的焦急，慈濟了解需求並聯繫慈濟菲律賓分會。

2日來慈濟志工拿著便當、麵包、飲用水到現場一一發送給無法走到服務中心的工作人員，工作人員一直表示慈濟辛苦了！慈濟志工回以「肚子餓就來找我們，我們無法救人，只能幫到這樣，你們辛苦了。」

慈濟關懷服務中心為救災現場支前安後，一碗碗熱湯補充救災人員體力，用家鄉話關懷撫慰異鄉漁工驚恐的心情、虔誠祝福祈亡者靈安！宜蘭慈濟志工24小時不分晝夜輪班關懷的身影，可說是令人溫暖的安心力量。

慈濟基金會表示，宜蘭慈濟志工自災害發生後，分別在救災現場設立服務中心，更到醫院、殯儀館關懷傷者、罹難者親友，慈濟會繼續「走在最前，做到最後」。

(中時 )