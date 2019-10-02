《可可夜總會》動畫交響音樂會首登衛武營，遠道而來的墨西哥樂隊快閃演奏，與觀眾同樂。（李欣恬攝）

《可可夜總會》動畫交響音樂會首登衛武營，遠道而來的墨西哥樂隊快閃演奏，與觀眾同樂。（李欣恬攝）

《可可夜總會》動畫交響音樂會首登衛武營，遠道而來的墨西哥樂隊快閃演奏，與觀眾同樂。（李欣恬攝）

《可可夜總會》動畫交響音樂會首登衛武營，遠道而來的墨西哥樂隊快閃演奏，與觀眾同樂，謝幕時獲得滿堂彩。（李欣恬攝）

全球熱演不斷、奧斯卡最佳動畫片《可可夜總會》，動畫交響音樂會今（2日）晚首登高雄衛武營國家藝術文化中心，在開演前，遠道而來的墨西哥樂隊，特別在榕樹廣場快閃演出，和觀眾同樂，現場大批人潮攜家帶眷，順著音樂，大人、小孩手舞足蹈，高唱主題曲〈Remember Me〉，氣氛熱烈、溫馨。

在秋高氣爽的夜晚，不少民眾在用餐完畢後出來散步，恰好遇見演出；也有人早早就帶著地墊前來卡位，席地而坐，吹著涼爽的風，耐心等待工作人員布置會場、架設音響，參與藝術發生的過程。

今（2日）晚演出的墨西哥樂隊，就是電影原聲帶的原班樂手人馬，除了經典曲目〈Remember Me〉 、〈The world es mi familia〉、〈Proud corazon〉之外，樂隊更特別準備了墨西哥情歌〈Cielito Lindo〉與〈La Bikana〉，現場民眾搶先感受「可可魅力」，拉丁音樂的節奏和熱情都感染現場。

《可可夜總會》是迪士尼與皮克斯一起製作，為求精準還原音樂，這回特別邀請原聲帶指揮馬歇爾．鮑恩來台擔任指揮，鮑恩曾參與多部電影、動畫片音樂製作，有近30年音樂背景，曾與麥可．吉亞奇諾、漢斯．季默、克里斯．蒂爾頓等作曲家合作，交響樂編曲、指揮經驗皆豐富。

墨西哥樂隊樂手包括傳奇貝斯手亞伯拉罕．拉伯利爾，他曾與昆西瓊斯、芭芭拉史翠珊、麥可傑克森等巨星錄製音樂，被譽為有史以來最具名聲的貝斯手及傳奇樂手，從《阿甘正傳》、《料理鼠王》、《冰雪奇緣》到《可可夜總會》等都有他的參與，今年72歲的他，雖年事已高，但演奏技巧出神入化，音樂富有生命力。

此外，還有吉他手費德里柯．拉莫斯，除了錄製《可可夜總會》電影配樂之外，也在奧斯卡獎頒獎典禮上演奏主題曲〈Remember Me〉。長笛家史蒂夫．庫亞拉曾擔任好萊塢交響樂團首席短笛長達27年，並演出《獅子王》等20多部百老匯熱門劇作。

今晚演出之後，團隊將前往台北，在10月5日至6日，於台北國家音樂廳，演出三場。與墨西哥樂隊同台的樂團為國立台灣交響樂團。

(中時 )