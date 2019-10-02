味全龍與中華培訓隊舉辦練習賽，中華隊派出旅美投手林鋅杰、宋文華等人輪番上陣，都遭味全龍安打狙擊而失分，比賽2度追平展現驚人韌性，不過中華隊老將姜建銘敲出關鍵二壘安打攻下超前分，最終由中華隊以5比4帶走勝利。

中華隊派出旅美出費城人1A的林鋅杰先發，與巨人2A捕手張進德搭配，而味全龍則由今年選秀第4輪投手吳俊杰先發，首局味全龍川崎宗則面對林鋅杰敲出二壘安打帶起攻勢，並由朱祥麟安打送回分數，先馳得點。

不過5局下半味全龍由陳良志中繼，遭到中華隊楊振裕3分炮狙擊因此超前成3比1，6局上半味全龍由狀元劉基鴻以及張祐銘、全浩瑋連續3安打串聯追回1分，接著滿壘情況下高淮安擊出右外野方向安打，追平成3比3平手。

6局下半味全龍因捕手連續發生捕逸失誤，林瀚趁機回到本壘拿下超前分，7局上半中華隊則換上教士1A投手宋文華登板，不過被黃柏豪擊出二壘安打，又因爆投讓對手上到三壘得分大門，接著靠郭天信的高飛犧牲球再度將比分追平。

最終中華隊於7局下半二壘有人時，靠老將姜建銘的二壘安打攻下超前分，最終中華培訓度就以5比4險勝味全龍，而中華隊先發DH張進德，4次打擊皆沒有表現。

(中時電子報)