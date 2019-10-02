香港警方昨日(1日)在荃灣大河道執勤時，近距離開槍射中一名中學生左胸一事引起全港譁然。香港東網報導，警務處副處長(行動)鄧炳強今天下午在記者會描述事發經過，對於昨天有示威者大規模破壞設施、襲擊警員、使用汽油彈、癱瘓社會等，感到心痛及心情沈重，不知道香港什麼時候變成如此，全屬悲劇。

鄧炳強在會上澄清5大誤解，包括為何近距離開槍、為何不向天開槍、為何不使用其他武力、為何不射擊手腳等，他多次強調警員當時「生命懸於一線」，唯一選擇只有開槍，沒時間及機會選擇向天開槍，其決定是合理及合法。

鄧炳強解釋，當時是有警員看到另一警員生命受到威脅，從大廈衝出拯救同袍，如不開槍，警員生命會面對重大威脅，後果不堪設想，強調警員近距離受襲並非警員可以選擇，如果警員只是遠距離受到襲擊，「就根本不需要開槍」。他又指，警方已拘捕中槍受傷的學生，涉嫌襲警及非法集結。

鄧炳強表示，警方對開槍一事的初步調查反映警員的決定合乎程序、指引及合法，未來會有深入調查。這次事件是否代表對人胸口開實彈槍「開綠燈」，警方會默許繼續開槍？鄧炳強表示，「絕對不是」對開實彈開綠燈，警方的政策及準則一直存在，當警員的生命受到威脅，可以使用適當的武力，只是過去面對生命威脅的情況較少。

被問及開6槍是否代表開槍將成為常態，鄧炳強表示，這反映了暴徒使用的暴力程度升級，已直接威脅警員個人生命，在逼不得已的情況下，為保住警員及同袍性命作出相應的武力反擊。

《香港01》報導，行動科高級警司汪威遜表示，開槍警察當時並非穿防彈衣，只是一件背心，即使穿防彈衣，也會被尖器刺穿。他強調，警員每開一槍都要負責，要有效又有目的，就要打中對方，又要避免波及無辜市民。當警察面臨如此困難的情況，在無可選擇下，就要打中心最大面積，這是國際慣例，暫時未見有其他國家規定指明要朝肚子射擊。

汪威遜強調警隊訓練概念，不是要打中心臟致命，是要打中軀幹（Center mass）制服，Center mass包括整個身軀，當中有心口和肚子。電光火石間，警察從頭到尾都依守則向軀幹開槍，強調不是要致命，而是要制停對手，至於打手腳有可能打中他人，而槍械訓練理念是第一時間制止。

鄧炳強補充，無論打肚或打心口都符center mass的指引，但為何要打該處，仍要向警員了解，指揮官初步調查是符合指引，將來在詳細的調查報告中，會仔細講述到情況，最重要指引不是要打死人，而是要停止威脅。「警方盡量不希望有人死，但為同事及他人生命，都會用不同方法。」

(中時 )