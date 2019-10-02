傅子純跟廖苡喬在民視八點檔《多情城市》被湊對「龍萍CP」，甚至有粉絲為2人製作可愛互動圖。首次演出八點檔的廖苡喬，第一次在民視演出，感受到滿滿的溫暖，表示自己根本是「男神圍繞在身邊，無比榮幸」，尤其演她爸爸的翁家明，更是她從小看戲的偶像，這一次可以合作演父女，廖苡喬笑說：「媽媽比我還開心，也幫她圓夢了！」而她高齡80多歲的外公、外婆每天最期待就是守在電視前看孫女演戲。

「龍萍CP」受注目，近期將播出傅子純裸身將廖苡喬撲倒，她拍攝當下臉漲紅不已，廖苡喬表示，開拍前傅子純只有專心想著如何不要讓她撞到頭，沒想到反而她弄巧成拙。原來排練時，傅子純要倒在她身上，但廖苡喬位置沒抓緊膝蓋直接往傅子純下面踢過去，傅子純頓時抱著膝蓋蹲下說：「浪漫全沒了！蛋蛋在哀嚎啦！」兩人也以「動作戲」來完成這一場會讓「龍萍」感情進展神速的邂逅戲。

傅子純這場撲倒廖苡喬的戲被踢中下體。（民視）

曾主持旅遊外景節目的廖苡喬說，她以前在節目上被稱「廖大膽」，因為自己像男生一樣，什麼都不怕，在《多情城市》中，大家也給她個封號叫「下雨喬」，原來只要外景有她，當天一定下大雨，她則大喊：「我不要當雨神拖累大家啦！」

她在《多情城市》中挑戰騎單車下陡坡的階梯，也勾起童年騎單車慘摔的陰影，不過廖苡喬說，最難拍的是跟男主角傅子純愛戀的邂逅，例如牽牽小手、還有slow motion的鏡頭，都讓她不自覺心跳加速。

(中時 )