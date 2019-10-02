上周末甫在台北小巨蛋一連舉行兩場EXO5巡演唱會的EXO主唱CHEN，一回到韓國便馬不停蹄地開始展開個人第二張迷你專輯《致親愛的妳 （Dear my dear）》宣傳行程。同團成員世勳在新專輯發行記者會上獻出主持處女秀，卻趁機抱怨CHEN不找自己當主打歌MV男主角好失落。

而CHEN一度懷疑自己是「雨神」，因為到哪都下雨，相隔6個月發行個人第二張迷你專輯《致親愛的妳 （Dear my dear）》，以充滿感性與感謝的方式回報大家對自己的愛，但CHEN也直呼談愛真的好難。

記者會上CHEN被問到身為EXO的主唱，跟發行個人專輯的CHEN有怎樣的區隔時，CHEN充滿信心地表示，在EXO呈現的都是華麗的模樣，但是在製作個人專輯時則是希望把自己的想法透過專輯傳遞給大眾，所以在個人專輯裡會更加展現率直的一面，期許大家可以藉此看到不一樣的自己。

(中時 )