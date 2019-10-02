廖婉如親自迎接「全球直接民主論壇」主席布諾．高曼（Bruno Kaufmann）（左），

2019年「全球直接民主論壇」10月2日至10月5日於台灣登場，在交通部長林佳龍爭取下也推出「台灣民主觀光列車」，與台灣智庫、光合基金會和台灣國家政策協會等單位共同舉辦。

列車於9月30日發車，並募集了百位青年朋友與上百位外國貴賓一同交流，搭乘「里山動物列車」瀏覽台灣民主地景，2日到訪台中，由交通部長夫人廖婉如代表至台中火車站相迎「台灣民主觀光列車」貴賓。

林佳龍於台中市長任內成功申辦「全球直接民主論壇」（Global Forum - On Modern Direct Democracy）在台灣台中舉行，將有來自世界各國三百位貴賓參加。其中「台灣民主觀光列車」提前於9月30日啟動，上百位外賓由北至南，來到台中霧峰林家了解日治時代，台灣人如何爭取言論自由、保留在地文化，也到27部隊紀念碑，了解台灣人在二二八事件中反抗國民政府的武裝力量，並至台中火車站瞭解「三代同堂」車站的歷史。

原訂出席活動的林佳龍因仍於南方澳協助指揮救災，由夫人廖婉如接待「全球直接民主論壇」主席布諾．高曼（Bruno Kaufmann）等貴賓。

廖婉如說，歡迎「全球直接民主論壇」來到台中舉辦，她也提到，在「直接民主制度」裡選民素質的提昇相當重要，台灣人從日治時期到國民黨政府接管時期，直到真正民主化後的社會，也逐漸在洗滌過去威權時期遺留的思維，讓過去可能在「金錢」或「權力」之下驅使投票行為，到現在轉向對執政當局具有批判性的思考，這個過程也突顯了公民社會重建的重要性。

「民主觀光列車」為期三天，邀請到上百位外賓來到台灣，由北到南瀏覽各地的民主地景，也募集到100名18至35歲的青年一起搭火車，介紹台灣的風景、文化、美食，並將在車程移動過程中，與外賓分享台灣各地的民主故事，讓「青年民主外交官」透過創意交流自由民主，分享台灣的民主價值並走向國際。

(中時 )