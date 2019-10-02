反對修訂《逃犯條例》風波未平，十一全港多區發生多起示威及暴力衝突。香港東網報導，香港六大宗教領袖座談會今日發出呼籲，指社會對政府發出的訊息已非常清晰及足夠，望政府虛心聆聽，適時回應民眾訴求，並強烈譴責一切暴力行為。

香港六宗教領袖座談會包括：香港佛教聯合會會長寬運法師、天主教香港教區宗座署理湯漢樞機、孔教學院院長湯恩佳、中華回教博愛社主席薩智生、香港基督教協進會主席蘇成溢，以及香港道教聯合會主席梁德華。

宗教領袖在座談會上發出呼籲，認為連串暴力衝突不僅沒有緩和跡象，反而呈現日益惡化的趨勢，導致有市民被實彈所傷，社區設施受到破壞，交通受影響，店鋪無法正常營運，各宗教團體對此深表關注及痛心。

這些宗教領袖呼籲，無論政見與立場如何不同，彼此都不是「敵人」，強調暴力不能增加訴求的合理性，只會破壞香港安定，影響民生。呼籲各方冷靜下來，重新思考如何以和平、理性的方式共建安和樂利的香港。

(中時 )