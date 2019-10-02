鹿草鄉長楊秀玉（黑色背心）今日也特地前往參與活動。（張毓翎攝）

嘉義縣私立天主教安道基金會2日在安道基金會附設鹿草聖家日照中心，讓30名獨居長輩在重陽節前夕，與來自愛迪生幼兒園30名大班兒童共同製作「重陽糕」、「菊花茶」，鹿草鄉長楊秀玉今日也特地前往參與活動，提前與長輩們歡度九九重陽節。

今日這群小小照服員牽著阿公阿嬤的手，一起品茗菊花茶，大家各個笑容滿面、活力十足；楊秀玉表示，「老勢大」看到小朋友活潑熱情的樣子，他們也想起過去與孫子互動景況，老少共同互動學習，並讓長輩感受團圓氛圍，現場氣氛十分感人，也預祝這些老勢大重陽節快樂。

天主教安道基金會執行長吳敏華表示，今日活動也邀請東石安德日照中心的長輩加入，此處原本是文康中心，後來改建成日照中心，成立至今已超過5年，目前仍是鹿草唯一的日照中心，初期長輩大多較被動，不過，後期漸漸轉為「接受」，甚至現在許多人每天都期待專車去接送。

吳敏華說，我們團隊每周會帶著日照中心的長輩到社區逛逛，有些長輩表示，他還在社區遇到2、30年好久不見的老朋友，覺得很感動；也有人說，平時沒辦法到市場買菜等，趁著每次出門的機會，才能大肆採購一番。

(中時 )